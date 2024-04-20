الزمالك يعلن إصابة نجمه قبل مباراة دريمز في الكونفدرالية

أعلن نادى بشكل رسمى، تعرض واحد من نجوم الدفاع في الفريق إلى الإصابة قبل مباراته ضد دريميز إف سي الغاني المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب فريق الزمالك ضد دريمز، يوم «الأحد» المقبل 21 أبريل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكشف طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الدكتور محمد أسامة، أن عمر جابر قائد الفريق، يعاني من إصابة تعرض لها في مباراة القمة، وهي السبب في غيابه عن قائمة دريمز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك: «عمر جابر تعرض إلى إصابة خلال مباراة القمة ضد الأهلي، ولكنه تحامل على نفسه واستكمل اللقاء، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجى وتأهيلى في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة».

ويتواجد فريق الزمالك حاليا في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 32 نقطة.