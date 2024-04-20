النائب أحمد البرلسي يتقدم ببيان برلماني عاجل حول انقطاع الكهرباء

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع ببيان برلماني عاجل، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن سياسة استمرار قطع الكهرباء عن الشعب المصري “تخفيف الأحمال”.

وقال نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في بيانه: “فيما تتعالى أصوات الشعب المصري الغاضبة والمتضررة من انقطاع الكهرباء تصر الحكومة على الاستمرار في تحميل المواطنين نتيجة سياساتها التي تسببت في الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري منذ سنوات. والعجيب أن الحكومة لا تتعامل مع قطع الكهرباء بأنه قرار كان من المفترض أن يكون استثنائي ومؤقت، بل أصبحت تتعامل مع الأمر كأمر واقع فرضته على الشعب، وتتمادى فيه”.

وأضاف النائب عن مدينة المحلة الكبرى: “إننا كنواب للشعب المصري لا يمكن أن نغض بصرنا أو نصم آذاننا عن حالة الغضب التي تنتاب شعبنا بسبب استمرار الحكومة في قطع الكهرباء عنه يوميًا، ما يزيد من الأعباء الملقاة على كاهله. كذلك لا يمكننا البقاء صامتين أمام شكاوى رجال الصناعة الذين تتوقف مصانعهم، في وقت ما أحوجنا إلى دعم الصناعة الوطنية فيه بما يساهم في تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد، ولزيادة الإنتاج والتصدير”.

وتابع: “والحقيقة أن حتى ما تسميه الحكومة بخطة تخفيف الأحمال، هي كغيرها من سياسات الحكومة، غير عادلة ومنحازة اجتماعيًا، ما يزيد من غضب المواطنين، الذين لا يستطيعون القبول بانقطاع الكهرباء عنهم في منطقة، بينما لا تنقطع في منطقة مجاورة لسكن أحد المسؤولين أو أحد (صفوة القوم) بها”.

وطالب النائب بإلقاء البيان العاجل في الجلسة العامة للمجلس والمقرر انعقادها غدُا الأحد، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية.