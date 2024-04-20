برلماني: تنفيذ وزارة الثقافة مخرجات الحوار الوطني سيسهم في إثراء الحياة الثقافية

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن تنفيذ الحكومة توصيات الحوار الوطني رسالة مهمة للشعب المصرية بأهداف الحوار الوطني في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الخبيري: أن تنفيذ وزارة الثقافة توصيات الحوار الوطني تستهدف دعم الهوية الوطنية وترسخ مفاهيم الانتماء والمساواة ونبذ العنف.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة سرعة تنفيذ المقترحات لتتحول إلى واقع ملموس، بما يدعم الهوية الوطنية ويساهد في تأسيس النشء الجديد على معايير الانتماء الحقيقية.

وأشار إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، يساهم بشكل كبير في دعم مسيرة الحوار في المرحلة الثانية، ويعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وثمن عضو مجلس النواب، التعاون بين وزارة الثقافة والمجتمع المدني في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بما يضمن نجاح عملية التنفيذ، وتحقيق الأهداف المرجوة من الحوار الوطني.

ولفت إلى أن تنفيذ وزارة الثقافة مخرجات الحوار سيُساهم بشكل كبير في إثراء الحياة الثقافية في مصر وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع المثقفين والفنانين والمواطنين للمشاركة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالثقافة والفنون، وذلك من خلال التفاعل مع وزارة الثقافة وتقديم الآراء والمقترحات.