المصريين الأحرار يُدين استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد عضوية فلسطين

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بشدة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وقال الحزب في بيان له، إن هذا الموقف الأمريكي يُمثل استمرارًا للسياسة المنحازة لصالح إسرائيل، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.

ويؤكد الحزب على أن قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة هو خطوة ضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ويدعو الحزب الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها والانضمام إلى باقي دول العالم في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

كما يدعو الحزب المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة لتغيير موقفها وإلغاء الفيتو؛ ويؤكد الحزب على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

ويُشدد حزب المصريين الأحرار على أن قضية فلسطين هي قضية عربية وإسلامية، وأن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

يرى حزب المصريين الأحرار أن استخدام الفيتو الأمريكي يُشكل سابقة خطيرة تهدد مصداقية الأمم المتحدة، يظهر هذا الموقف الأمريكي عدم احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي.

يُؤكد هذا الموقف الأمريكي على أن الولايات المتحدة تُمارس سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها مع القضايا الدولية، ويثبت هذا الموقف الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تُريد السلام العادل والشامل في المنطقة.

يُطالب الحزب بمراجعة الولايات المتحدة لموقفها من قضية فلسطين، وانضمام الولايات المتحدة إلى باقي دول العالم في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ضغط المجتمع الدولي على الولايات المتحدة لتغيير موقفها وإلغاء الفيتو.

وشدد الحزب علي ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ويُؤكد الحزب على أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.