الأهلى يعود بتعادل بطعم الفوز من ملعب مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال إفريقيا

وضع فريق النادى الأهلى قدما نحو بلوغ الدور النهائى لدورى أبطال إفريقيا في كرة القدم، بعد أن تعادل سلبيا أمام مضيفه فريق نادى مازيمبى الكونغولى اليوم “السبت” في ذهاب نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وسيطرت على معظم فترات المباراة الندية بين الفريقين، وضاعت العديد من المحاولات من جانب الأهلى ومازيمبى الكونغولى.

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى الأهلى، مصطفى شوبير، الذى أنقذ مرماه بالتصدى لعدد من الكرات الخطرةعلى مرماه.

وكانت أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، من هجمة منظمة وبعد تمريرات عدة بين البديلين محمد مجدي أفشه ومحمود عبد المنعم “كهربا”، راوغ الأخير أحد مدافعي مازيمبي وسدد كرة ارتدت إلى البديل الآخر طاهر محمد طاهر الذي سددها لكنها اصطدمت بجسد الحارس وخرجت إلى ركنية.

ويلتقى الفريقان فى لقاء الإياب يوم “الجمعة” المقبل بملعب القاهرة الدولي.

ويلعب الترجي التونسي مع ماميلودي صن داونز في وقت لاحق اليوم على ملعب حمادي العقربي في رادس في ذهاب نصف النهائي الثاني.