عمر مرموش يحتفل بهدفه في شباك أوجسبورج قبل تسديد الكرة على المرمى

سجل النجم المصرى عمر مرموش، هدفا بطريقة مثيرة لفريقه “آينتراخت فرانكفورت” فى شباك أوجسبورج، وذلك خلال المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدورى الألمانى لكرة القدم.

وأحرز عمر مرموش الهدف الثالث في الدقيقة 90، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب ثم انفرد بالمرمى الخالى مستغلا تقدم حارس المنافس للأمام لمساعدة زملائه في ضربة ركنية، ليساهم النجم المصرى فى فوز فريقه بنتيجة 3-1.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر عمر مرموش وهو يحتفل بالهدف حتى قبل تسديده الكرة على المرمى، إذ رفع يديه فرحا ثم وضع الكرة في الشباك الخالية، لتخطف هذه اللقطة أنظار المتابعين.

عمر مرموش والذى يبلغ من العم عمره 25 عاما، يقدم أداءا رائعا مع ناديه “آينتراخت فرانكفورت” هذا الموسم، إذ ساهم في 17 هدفا (سجل 11 وصنع 6) في مختلف المسابقات.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 45 نقطة ليحتل المركز السادس لترتيب مسابقة الدورى.