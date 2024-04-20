طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق أمام مازيمبى الكونغولى .
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق أمام مازيمبى الكونغولى
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قال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من كدمة أسفل الركبة، وأن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال مشاركتهما في مباراة مازيمب الكونغولى.
وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب “تى بى مازيمبى” بمدينة لوبومباشي، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلى مباراة العودة أمام مازيمبى الكونغولى فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى نهائى البطولة.