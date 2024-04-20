رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق أمام مازيمبى الكونغولى .

كتب أشرف عبد السلام
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طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق أمام مازيمبى الكونغولى
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قال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، وأن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال ‏مشاركتهما في مباراة مازيمب الكونغولى.‏
وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب “تى بى مازيمبى” ‏بمدينة لوبومباشي، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.‏
ويخوض الأهلى مباراة العودة أمام مازيمبى الكونغولى فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى ‏نهائى البطولة.‏

أشرف عبد السلام
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