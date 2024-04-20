إيبارشية حلوان تستقبل أسقفها الجديد الأنبا ميخائيل

بدأت منذ قليل صلوات عشية تجليس الأسقف الجديد الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان وتوابعها، والتي بدأت منذ قليل بمقر المطرانية بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.

وشارك في صلوات التجليس عدد من أساقفة الكنيسة على رأسهم الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير قداسة البابا وأيضًا الأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة، الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي، الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد، الأنبا مارتيروس أسقف كنأىس السكة الحديد.

وشهدت صلوات التجليس حضور كهنة وخدام وشمامسة من كنائس الإيبارشية (التبين- مايو- حلوان- وادي حوف- حدائق حلوان- المعصرة)، بالإضافة لعددد كبير من شعب الإيبارشية.

وعن الأنبا ميخائيل الأسقف الجديد، وبحسب ما نشرته الكنيسة عن سيرته الذاتية: فهو إرميا إسحق ثابت من مواليد مركز ملوي بمحافظة المنيا في 2 أكتوبر 1967، حصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

وبدأ الأنبا ميخائيل طريق الرهبنة في 11 يوليو 2003 باسم الراهب بولس في دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط.

وخلال فترة رهبنته كان مسئولًا عن مباني الدير، وسيم في رتبتي القسيسية نوفمبر 2011، ثم القمصية، وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بدير المحرق بتقدير جيد جدًا، كما كان باحثًا بالدراسات العُليا بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بقسم العلوم الإنسانية.

وخدم في أسقفية الخدمات العامة وبداية من يناير 2017، وصار مسئولًا عن برامج التدريب والإعاقة والدراسات الاجتماعية بها، ومعاونًا لنيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات، والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والمفوض الباباوي لتدبير شئون إيبارشية حلوان والمعصرة في الفترة بين نياحة الأنبا بيسنتي وتولى ا لأنبا ميخائيل، وهي الفترة الحالية.

وقام البابا تواضروس بسيامته أسقفًا عامًا في 25 نوفمبر 2018، وتولى مهمة تدبير كنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر والعباسية، بمحافظة القاهرة.

وتولى مهمة وكالة الكلية الإكليريكية وتحديدًا كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالأنبا رويس في يوليو 2020، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، خلفًا لنيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية، ويرأس قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، وأستاذ العهد الجديد، وهو مقرر لجنة “الصحة النفسية ومكافحة الإدمان” الفرعية بالمجمع المقدس.

يذكر أن الأنبا ميخائيل جاء خلفًا للأنبا بيسنتي، الأسقف السابق لإيبارشية حلوان، والذي أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاته في 3 مارس الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في حياة الرهبنة أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا.