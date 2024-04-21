الدكتور عصام الدين هلال أستاذ أصول التربية يكتب للأهالي: عن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن

كانت مسرحية هزلية في جنبات مجلس الأمن يوم ١٨ أبريل ٢٠٢٤، فقد تقدمت الجزائر بطلب منح فلسطين صفة الدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، ومن خمسة عشر عضوًا وافق اثنا عشر مندوبًا على القرار، وامتنع عضوان عن التصويت، ورفض الاقتراح عضو واحد.

وبكل منطق سليم وصحيح يهلل الأعضاء لانتصارهم في تحقيق مطلبهم، لكن تخرج أمريكا عن المنطق، و تستخدم الفيتو لرفض القرار، ويأتي السؤال لماذا؟

السبب الجوهري هو تحيزها غير المبرر للعدو الصهيوني، رغم أن إكساب فلسطين صفة العضوية لا يؤثر من قريب أو بعيد على نتائج الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو تحت ظلال السلطة الأمريكية، وقد يمنح فلسطين هدوءًا لا يبارى في تعاملاتها مع الحصول على حقها.

وعلقت أمريكا حارسة الشر في العالم على موقفها الرافض لذلك بأن قالت: إن إكساب فلسطين العضوية يجب أن يتم من خلال مباحثات الحل النهائي (التي تزعم العمل من أجله على الدوام) والمعنى أن تهبه إسرائيل للفلسطينيين بعد مباحثات تفرض هي فيها شروطها.

وما غاب عن المنطق هنا هو السؤال: ما العلاقة بين القضيتين؟ هل تغيير صفة فلسطين في الأمم المتحدة سيعتبر تغييرًا جوهريًّا يساعد فلسطين على مناوأة إسرائيل؟

لقد تعرضت المبادرة العربية للقضايا التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي، بعد إعلانها للفيتو، وحددت فيها أسس إقامة سلام نهائي يحقق أحلام جميع الأطراف، ورفضها الكيان الصهيوني فور إعلانها.

إن الرئيس الأمريكي وهو يتشدق بالسلام لا يتجاوز هذا التشدق اللسان الذي نطق به، وتلك عادة نعيش فيها منذ عام 1948 حتى اليوم، ولا توجد حركة دفع تحول الكلام إلى أفعال، فتتجنب المنطقة خطر الحروب إلى الأبد.

أنني أطلب من الرئيس الأمريكي أن يسأل نتنياهو سؤالًا مباشرًا إجابته لا يمكن أن تتعدى: نعم أم لا: والسؤال هو هل لديه النية فعلًا لتحقيق السلام بحيث يعيش في حدود محددة، لا تخفي أطماعًا أخرى؟

والإجابة واضحة.

*د. عصام الدين هلال