مارسيل كولر يمنح أحمد عبدالقادر «فرصة أخيرة» فى الأهلى

قرر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، منح قبلة الحياة للاعب أحمد عبدالقادر، داخل القلعة الحمراء، بعد ان كان مهددًا بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم.

مارسيل كولر، وأثناء رحلة العودة من الكونغو، عقد جلسة مع أحمد عبدالقادر، من أجل الحديث عن أدائه ومستواه خلال لقاء مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال الحديث، أشاد كولر، بمستوى عبدالقادر خلال لقاء مازيمبي، إلا أنه طالبه بلعب الكرة بشكل جماعى أكبر.

ووضع كولر شرطًا أساسيًا أمام أحمد عبدالقادر، للاستمرار في التشكيل الأساسى، وهو الاجتهاد والتألق في التدريبات إلى جانب عدم الاعتراض نهائيًا على القرارت الفنية مرة أخرى.

ويحاول اللاعب أحمد عبدالقادر استغلال الحصول على فرصة لإثبات قدراته، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل فى يناير الماضى، لعدم رغبة الجهاز الفنى فى استمراره.

وفى سياق آخر، يستضيف فريق النادى الأهلى نظيره مازيمبى الكونغولى فى الساعة الثامنة مساء، يوم “الجمعة” المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبى.

ويلعب الفائز من مبارتى الأهلى ومازيمبى في٥ لقاء النهائى أمام الفائز من لقائى صن داونز والترجى التونسى.