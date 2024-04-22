طاقم حكام من كينيا لادارة لقاء الأهلى ومازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، عن اختياره طاقم تحكيم كيني لإدارة مباراة الأهلى وتى بى مازيمبى الكونغولى، فى دورى أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق نادى الأهلى نظيره فريق تى بى مازيمبى الكونغولى مساء “الجمعة” المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويقود المباراة الحكم الكينى بيتر واريرو كاماكو، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من جليبريت شيرويت، وستيفن أونايانجو، فيما يتواجد الجامبى لامين جامييه حكمًا رابعًا.

وفي غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» ماريا ريفيت من موريشيوس ويعاونها الجزائري لحلو بن براهيم.

وكان الأهلي تعادل مع مازيمبي في الكونغو يوم السبت الماضي، في مباراة الذهاب، ويحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للدور النهائي من البطولة، التي يحمل لقبها.