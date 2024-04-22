وزارة العمل: توفير 13832 فرصة عمل لذوي همم من يناير 2023 وحتى الأن

كشفت وزارة العمل عن أحدث البيانات الخاصة بخطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل، التي بدأت مطلع العام الماضي 2023 ،وحتى الأن.

ووفقا للخطة فقد تمكنت المديريات التابعة من توفير فرص عمل بلغ عددها 1343 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الشهرين الماضيين ،وبالتحديد في الفترة من 1-2-2024 وحتى 1-4- 2024.

ومنذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير 2023 وحتى الأن ،بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم 13832، مُؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة..وبشأن عمليات الحصر.

أوضحت المديريات أنه خلال الفترة القليلة الماضية،من الأول من اكتوبر عام 2023 ،وحتى 31 / 1 / 2024 ، قامت بحصر 17 ألفًا و 800 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 716 ألفاً و 812 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحين أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن ،يبلغ 134 ألفاً و 440 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 75 ألفاً و 500 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 47 ألفًا و 583 عاملًا.