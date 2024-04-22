التعادل الإيجابى يحسم لقاء مودرن فيوتشر والداخلية في “دورىNile”

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة الداخلية ومودرن فيوتشر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الإثنين”، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

افتتح الداخلية التسجيل في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، عن طريق تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء عن طريق اللاعب فانوم ألفريد، فيما تعادل محمد فاروق في الدقيقة 72 من عمر المباراة، من رأسية متقنة على يمين حارس مرمى الداخلية.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة ضغط هجومى من فريق مودرن فيوتشر بحثًا عن هدف الفوز، فيما اعتمد الداخلية على التكتل الدفاعى والهجمات المرتدة وسط تألق حارسه رمضان مصطفى، لتنتهى المباراة بنتيجة التعادل.

بهذا التعادل يرفع فريق مودرن فيوتشر رصيده للنقطة 25، ليقفز للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف فقط أمام الجونة، فيما رفع الداخلية رصيده للنقطة 11 وبقى فى المركز الأخير من جدول الترتيب.