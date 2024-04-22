غدا.. وزير العمل يشهد ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية في جنوب سيناء

يتوجه حسن شحاتة وزير العمل صباح غدا الثلاثاء إلى محافظة جنوب سيناء في جولة لمدة يوم واحد يستقبله خلاله اللواء د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء..يشهد” الوزير “و”المحافظ”، توقيع بروتوكول تعاون مع شركاء العمل بالمحافظة في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل،وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين، سيشهد الوزير حسن شحاتة،والمحافظ اللواء خالد فودة،خلال تلك الفعاليات ،ختام ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ،في إطار فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات “السلامة والصحة المهنية”،بجميع المحافظات،إحتفالًا بيوم “السلامة العالمي”،الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام،حيث بدأ المُلتقى الأول،اليوم الإثنين ،بمدينة شرم الشيخ،لتسليط الضوء على” دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة “..وتأتي هذه النوعية من المُبادرات،والحملات ،إستكماًلا لدور “الوزارة” في نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية”، في المنشأت،وبين أطراف العمل والإنتاج ،ويتضمن برامج التوعية موضوع “تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل”،والذي تتبناه منظمة العمل الدولية،في إحتفالاتها بيوم “السلامة العالمي” لعام 2024.