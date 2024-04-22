زعيم الثغر يكتفى بالتعادل الإيجابى 1/1 مع الدراويش “دورىNile”

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره فريق الاسماعيلى بهدف لكل فريق، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الإثنين”، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى “دورىNile”.

بهذا التعادل يصل فريق زعيم الثغر إلى النقطة 29 ويأتى فى المركز الرابع، فيما وصل فريق الدراويش، للنقطة 19 فى المركز الثالث عشر من جدول ترتيب “دورىNile”.

تقدم بواتينج لزعيم الثغر فى الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، ثم تعادل لاعب الدراويش محمد بيومى فى الدقيقة 39 من نفس الشوط، واستمرت هذه النتيجة حتى نهاية المباراة.