اتصالات النواب: مشروعات النفع العام فوق كل اعتبار ومصلحة المواطن أولوية وملزمة للحكومة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروعات النفع العام فوق كل اعتبار، وأن مصلحة المواطن أولوية لدي النواب، وملزمة للحكومة، وكل ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة، والطلبات الخاصة بتخصيص قطع أراضي لإقامة مكاتب بريد تتم الموافقه عليها فورًا طالما توافرت بها كافة الشروط مع عدم الإخلال بخطوط التنظيم.

وأعلن “بدوي” خلال اجتماع اللجنة، اليوم، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تطوير مكاتب البريد وتأخر بعضها، وفي مقدمتها الطلب المقدم بشأن ضرورة استلام مبنى مكتب بريد كفر عزب غنيم التابعة لكفر شكر ومبنى مكتب بريد منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، وبناء مكتب بريد مرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتخصيص قطعة أرض بقرية سندنهور مركز بنها بمحافظة القليوبية، والمقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها.. عن تشكيل لجنة للمعاينة علي أرض الواقع بناء علي الموافقه الامنيه الواردة في موضوع طلب الإحاطة، ومؤكداً علي ضرورة إقامة هذا المكتب لاحتياج الاهالي الي انشاء مكتب البريد لخدمة المواطنين في محافظة القليوبية.

وفيما يخص التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها أكد رئيس اللجنة علي توصية اللجنة، والتي جاءت بأنه حفاظا علي المال العام ولخدمة الناس لأهالي منطقة حجاجة بمحافظة دمياط وخدمة العزب المجاورة، واستعداد البريد علي إنشاء مكتب بريد بمركز شروق، يتم تعديل العقد وزيادة الإيجار من ثلاثة سنوات الي 9 سنوات قابلة للتجديد.

وهاجم النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، هيئة البريد للتأخر في الانتهاء من مكاتب البريد بكفر عزب غنيم التابع لكفر شكر ومبني بريد منية السبع بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن هيئة البريد تتهرب من المسئولية خاصة أن مرفق البريد يخدم الأسر وكبار السن ولابد من النظر إلي للأسر البسيطه التي تستخدم خدمات البريد و’ن حجج الهيئة غير مقبولة خاصة أن البريد هي اللي بتبوظ الدنيا.

ورد الدكتور عبدة علوان نائب رئيس هيئة البريد ومدير المناطق بالجمهورية، بأن الهيئة القوميه للبريد أنشأت مؤخرا ٧٥٠ مكتب بريد وأنه منذ 2012 لم نعين أحد ترشيدًا للإنفاق، وتقدم الخدمة للمواطنين دون تأخير، ولكن إنشاء مكاتب البريد لها معايير خاصة بالمسافة والحصول على موافقة من الأمن، وخاصة تامين المدخل، وهل لهذا المكتب له ظهير زراعي أو ظهير صحراوي.. ومن ثم الموافقة، لأن الموافقة الأمنية هي الفيصل.