نقل البرلمان توافق على الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسبانيا بشأن توريد 7 قطارات “تالجو”

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (34) لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو”.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن قطارات التالجو الجديدة ستؤدي إلي تقليل زمن التقاطر، وزيادة عدد الركاب، وتقديم خدمه جيدة للمواطنين وأيضا للسائحين.

وأضاف: أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فإن الهيئة القومية للسكة الحديد بتقدم خدمات مدعمه للمواطنين.

وأوضح: أن قطارات تالجو الاسبانية تتميز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي والذي يتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقت كافيا لأعمال الصيانة ويؤدي الى زيادة العمر الافتراضي للقطارات، وتصنع تلك القطارات من الألمونيوم الأخف وزنا وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود.

ومن جانبه قال المهندس وائل نعيم مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، أن هيئة السكة الحديد لديها تجربة سابقة مع شركة تالجو، وقد أشاد الجميع بالخدمو المقدمة للمواطنين وهناك طلب متزايد خاصة علي قطارات النوم، خاصة أن اخر قطار تم شراءة كان عام ١٩٨٢، اي منذ ٤٢ عام وبالتالي لابد من دعم هيئة السكة الحديد بقطارات حديثة.

وأضاف: أن هناك خطة لتحويل مصر لمركز اقليمي لوجستي وربط الطرق والسكة الحديد بالموانيء ، وربطهم بالمناطق الصناعية، واصبحنا نشترط المكون المحلي ويتم حاليا التنسيق مع شركة “تالجو” لإنشاء مصنع في مصر .

وفي السياق ذاته قال النائب كمال أبو جليل: إن دراسة مسودة الاتفاقية ومراجعة الشروط التمويلية، تبين أنها مناسبة للهيئة من حيث معدل الفائدة وفترة السماح وفترة السداد.

ومن جانبها قالت النائبة رحاب موسى: إن الدولة عازمه علي بناء شبكة طرق وسكة حديد تتناسب مع مكانه مصر الدولية الحالية، خاصة وأننا علي مشارف الجمهورية الجديدة والتي تضع فيها الدوله خطط تنموية لجذب الاستثمارات وزيادة إعداد السائحين القادمين لمصر.

وتنص المذكرة الايضاحية؛ على إتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ۷ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية.

حيث تم التوقيع على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، وبين البنك المركزي المصري – نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية وبين هيئة الائتمان الاسبانية – نيابة عن حكومة اسبانيا.

وتأتي أهمية المشروع بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ،الوضع الحالي لقطارات النوم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضح منه تقادم عربات النوم والذي يبلغ عددها ۱۰۱ عربة بالإضافة لعدد ۲۰ عربة نادى ويتراوح عمر هذه العربات من (٤٣-٥٠) سنة وتم إعادة تأهيلها أكثر من مرة مما يجعل مستوى الخدمة،الحالي غير مرضى لجمهور الركاب والسائحين.

وتشمل خطة تشغيل قطارات النوم الحالية حيث يتم تشغيل عدد ٨ رحلات نوم يوميا طوال العام (٤) قطارات القاهرة / أسوان – ٤ قطارات أسوان / القاهرة ( كما يتم تشغيل عدد ٢ قطار مرسى مطروح ذهابا وإياباصيفا على خط القاهرة ، رغم تهالك عربات النوم فقد بلغت الايرادات المحققة من تشغيل قطارات النوم خلال عام ۲۰۲۲ مبلغ ۲۷۷۰۲ مليون جنية.