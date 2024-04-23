التعاون السعودى ينفى رغبته فى ضم إمام عاشور وزيزو

بحسب ما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، نفى نادى التعاون اليوم «الثلاثاء»، ما يتردد على الساحة الرياضية الآن، بشأن رغبته في التعاقد فى الميركاتو الصيفى مع اللاعبين إمام عاشور من الأهلى، وأحمد مصطفى «زيزو» من الزمالك على الترتيب.

وقال مصدر فى نادى التعاون السعودى، لصحيفة «الرياضية»: «ليس لدينا أى نية فى ضم أى لاعب مصرى فى الوقت الحالى، أو خلال الفترة المقبلة، ولا نعلم سبب استمرار ارتباط اسم النادي بلاعبين مصريين».

وأضاف المصدر: «الموسم لم ينتهى بعد، وما تزال لدينا 7 مباريات متبقية في دورى روشن».

ويأتى حاليًا فريق نادى التعاون في المركز الخامس بالدورى السعودى «دورى روشن»، بعدما جمع 48 نقطة.

ومن المعروف أن فريق التعاون السعودى، اعتاد في السنوات القليلة الماضية ضم لاعبين مصريين، أبرزهم أمير عزمى مجاهد وعصام الحضرى وعماد متعب، بالإضافة إلى مصطفى فتحى الذى لعب ولايتين في النادى القصيمى.