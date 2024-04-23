أسطورة ليفربول: صلاح لا يلعب جيداً.. واستبعاده «قرار صحيح»

أيد أسطورة نادى ليفربول السابق جيمي كاراجر، قرار المدير الفنى للـ«الريدز» يورجن كلوب، بإبعاد النجم محمد صلاح عن قائمة الفريق الأساسية في مباراة فولهام يوم «الأحد» الماضى، والتى فاز بها ليفربول 3-1، مشيراً إلى أن صلاح لا يلعب بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

ووجد صلاح نفسه في موقف لم يعتد عليه كثيراً بعدما بقي على مقاعد البدلاء في المباراة التي احتضنها ملعب «كرافن كوتيج» وذلك بعد سلسلة من الانتقادات التي طالته بسبب انخفاض مستواه.

وقال كاراجر: «صلاح، هو ثانى أكثر لاعب ارتدى قميص ليفربول عبر التاريخ بواقع 737 مباراة، والفريق يحتاج إلى عناصر جديدة وربما كان يفكر كلوب بأن صلاح سيقدم الإضافة عندما يدخل كلاعب بديل.

وأتبع كاراجر: «لنكن واقعيين، صلاح لا يعانى من الإرهاق مثل بقية اللاعبين، لأنه لم يشارك مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولية وبقي في ليفربول، لكنه لا يلعب بشكل جيد فى الأسابيع الماضية، ربما سيكون من الأفضل له أن يشارك كلاعب احتياطى في المستقبل.

ويُذكر، أن محمد صلاح لعب 39 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 13، لكنه سجل مرتين فقط في آخر 6 مباريات.