معتمد جمال المدير الفنى الجديد لـ«ذئاب الجبل» يجتمع بجهازه المعاون لمناقشة عدة ملفات

عقد المدير الفني الجديد لفريق المقاولون العرب معتمد جمال، اجتماعات عديدة لمناقشة عدد من الملفات المهمة وفي مقدمتها موقف اللاعبين المصابين، ووضع خطة انقاذ الفريق من موقفه الحرج في جدول الدوري، حيث يأتى فى المركز 17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة فقط جمعها من 18 مباراة.

وكان مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، والمشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة المهندس محمد عادل فتحى، قد أعلن تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتم الاتفاق على كل التفاصيل مؤكدين ثقة مجلس الإدارة فى قدرة الكابتن معتمد جمال على تصحيح مسار الفريق.

ويضم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، طلعت محرم مدربا عاما ومديرا للتعاقدات وحسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراسة المرمى والدكتور أيمن زين طبيبا للفريق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن معتمد جمال ليس غريبا على الفريق ويمتلك خبرات كبيرة ومجلس الإدارة يثق في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.