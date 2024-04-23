أمين الصندوق حسام المندوه رئيسا لبعثة الزمالك إلى غانا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف أمين الصندوق حسام المندوه، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى غانا يوم «الخميس» المقبل، لخوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم «الأحد» 28 أبريل الجارى.

واستقر مجلس إدارة فريق نادى الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة، على سفر البعثة بطائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة للفريق، الذى يستأنف تدريباته اليوم «الثلاثاء» على ملعب النادى، وذلك استعداداً للقاء العودة أمام دريمز الغانى.

وكان الفريق الأبيض، قد تعادل بدون أهداف مع نظيره فريق دريمز الغانى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء «الأحد» الماضى، على ملعب استاد القاهرة الدولى، وذلك فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم «الأحد» المقبل في غانا، المتأهل للدور النهائي.