حسين لبيب يسافر إلى غانا لمؤازرة الزمالك أمام دريمز بالبطولة الكونفدرالية

قرر رئيس نادى الزمالك حسين لبيب، مرافقة الفريق الأول لكرة القدم، على الطائرة خلال رحلة غانا، المقرر لها غدا «الخميس»، استعدادا لمواجهة دريمز الغانى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويهدف رئيس الزمالك من مرافقة بعثة الفريق على نفس الطائرة، لدعمهم نفسيا ومعنويا قبل المواجهة المرتقبة، في ظل أهميتها في مشوار الفريق بالكونفدرالية الافريقية.

واعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، والذى يضم كلا من التشادي الحاجى محمد حكماً للساحة، ويعاونه كل من، الكاميرونى ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، و الموريشيوسي باتريس مليزار حكماً رابعاً.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار “كاف” النيجيري سانوسي محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

كان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز الغانى فى مباراة ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية التى اقيمت الأحد الماضى باستاد القاهرة.