البرلسي: لا يوجد خط تليفون جديد دخل مدينة المحلة من 20 سنة ويطالب بتحديد ميعاد للتشغيل

هاجم النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدم تحديث شبكات المصرية للاتصالات بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، قائلًا: “مفيش خط جديد دخل المحلة من 20 سنة”، موضحًا بأن خطة الشركة بتحديث الخطوط وإضافة خطوط جديدة، والتي كان مقررًا لها أن تنتهي في نهاية ديسمبر 2023 لن تنتهي إلى الآن، مطالبًا بالالتزام بطلب الإحاطة من واقع دراسة الاحتياجات، وإقرار ميعاد للتشغيل ولا بد أن يكون ميعاد حقيقي لأنه من غير المعقول بعد سنة ونصف ولم يتغير شيء علي أرض الواقع.

وأكد مسئولي المصرية للاتصالات خلال اجتماع اللجنه اليوم، بأنه سيتم الانتهاء من الشبكات والخطوط الجديدة بمدينة المحلة بعدد من الشوارع منها شارع المستشار وعزبة البرلسي وغيرهم في غضون 30 يوم بنهاية شهر مايو القادم.

وناقشت اللجنة اليوم الثلاثاء عدد من الطلبات الخاصة بضعف شبكة الانترنت وإدخال الهواتف الأرضية وشملت المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إدخال الهواتف الأرضية بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، والنائب طلبة النحال، بشأن ضعف شبكة الإنترنت بقرية الفالوجا التابعة للوحدة المحلية النجاح بمركز بدر محافظة البحيرة، والنائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم تنفيذ توصيات مجلس النواب بمد خطوط الهاتف الأرضي للمناطق المحرومة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كما نظرت اللجنة في ذات اليوم الطلبات المقدم من النواب السيد رحمو، بشأن ضعف شبكة الانترنت بمركز الحسينية محافظة الشرقية، و النائبرقية الهلالي، بشأن تضرر الأهالي من عدم توصيل الإنترنت أو الخطوط الأرضية بكثير من المناطق القديمة والجديدة بمركز المنشأة وخاصة امتدادات مدينة المنشأة والنجوع بها بمحافظة سوهاج، و النائب إلهامي البارودي، بشأن تغطية شبكة الإنترنت الأرضي بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

والنائب محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل خطوط التليفونات الأرضية بتقسيمات كثيرة بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، و النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم تنفيذ شبكة الفايبر الأرضية بتوابع مدينة أرمنت الحيط بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية بمحافظة الأقصر.