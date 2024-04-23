النائب أحمد بدوي: المصرية للاتصالات تقوم بجهود جبارة لتوصيل الخدمات لكل الأقاليم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ أن المصرية للاتصالات تقوم بجهود جبارة في توصيل خدمات الاتصالات والانترنت الي كل الأقاليم والقري والنجوع والمحافظات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وان الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي تؤكد علي ضرورة التحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة للجمهور بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.

وأوصت اللجنة في اجتماعها اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالأعضاء بشأن ضعف خدمات الاتصالات والتليفون الارضي وخدمات الإنترنت ببعض المناطق ، بتشكيل لجنة لإعادة المعاينة للمناطق التي تقدم بها النائب بلال البرلسي بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وذلك أثناء عرض طلب الأحاطة، وضرورة تحديد جدول

زمني للإنتهاء من مد الخطوط الأرضية والتشغيل الفعلي وكذلك ضرورة تحديد جدول زمني للإنتهاء من توصيل الشبكات بمركز الحسينية، بالاضافه الي التنسيق مع النائب محمود قاسم بتشكيل لجنة من المحليات والشركة المصرية للاتصالات لإعادة المعاينة مرة أخري كما ورد بطلب الإحاطة.

وقرر بدوي تشكيل لجنة من الشركة المصرية للاتصالات والمحليات وبحضور السيدة النائب رقية عبد العزيز لرفع كفاءة وإزالة التعذرات بالمناطق التالية ترعة الحاكمي، شارع عشرة، منطقة خلف المدارس جمال عبد الناصر، نجع (هريدي وموافاة اللجنة برد رسمي خلال شهر.

من جانبه أوضح المهندس الحسيني عادل – نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بأن توصيل شبكات الألياف الضوئية يتم بعد الإنتهاء من توصيل كافة المرافق العامة الصرف الصحي – الغاز الطبيعي)، وجاري دراسة الوضع الحالي لعدد من المناطق وتشكيل لجان من الشركة المصرية للاتصالات والمحليات لتحسين كفاءة وإزالة التعذرات

وناقشت اللجنة اليوم الثلاثاء عدد من الطلبات الخاصة بضعف شبكة الانترنت وإدخال الهواتف الأرضية وشملت المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إدخال الهواتف الأرضية بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، والنائب طلبة النحال، بشأن ضعف شبكة الإنترنت بقرية الفالوجا التابعة للوحدة المحلية النجاح بمركز بدر محافظة البحيرة، والنائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم تنفيذ توصيات مجلس النواب بمد خطوط الهاتف الأرضي للمناطق المحرومة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

ونظرت اللجنة في ذات اليوم الطلبات المقدم من النواب السيد رحمو، بشأن ضعف شبكة الانترنت بمركز الحسينية محافظة الشرقية، و النائبرقية الهلالي، بشأن تضرر الأهالي من عدم توصيل الإنترنت أو الخطوط الأرضية بكثير من المناطق القديمة والجديدة بمركز المنشأة وخاصة امتدادات مدينة المنشأة والنجوع بها بمحافظة سوهاج، و النائب إلهامي البارودي، بشأن تغطية شبكة الإنترنت الأرضي بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

والنائب محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل خطوط التليفونات الأرضية بتقسيمات كثيرة بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، و النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم تنفيذ شبكة الفايبر الأرضية بتوابع مدينة أرمنت الحيط بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية بمحافظة الأقصر.