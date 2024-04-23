للمرة الثانية.. مشاركة أسقفية الخدمات في القافلة السابعة لمبادرة “مسافة السكة لاهالينا في غزة”

شارك نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات أسقفية الخدمات، أمس الأول، وللمرة الثانية، في إعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا فى غزة، وذلك ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وهذه هي القافلة السابعة من قوافل “مسافة السكة لاهالينا في غزة” التي يرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى الشعب الفلسطيني.

وتحوي المساعدات التي قدمتها أسقفية الخدمات أغطية ومراتب وملابس للأطفال وغيرها من المستلزمات، التى قدمها أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الفترة الأخيرة، وتم تجميعها في مخازن الأسقفية بمدينة نصر بالقاهرة.