اقتراحات النواب توصي الحكومة بإنشاء مدرسة تكنولوجيا وتطبيقية بمركز النجيلة مطروح

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر علي الطلب المقدم من النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن بخصوص إنشاء مدرسة تكنولوجيا ومعلومات تطبيقيه بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح.

واستعرض النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب في حضور الحكومة ممثلة في نائب المحافظ دينا عثمان والدكتور تامر نجم مندوب وزاره التربية والتعليم للتعليم الفني التطبيقي، والعميد عماد رئيس مجلس مركز ومدينة النجيله محافظة مطروح، مشيرًا إلي اهتمام الدولة بالتنميه وإقامة مشاريع قومية بالمحافظة من ميناء جرجوب ميناء بحري مدني يخدم علي شمال افريقيا بوابه مصر الغربيه بمحافظه مطروح.

وكذلك مشروع الهيدروجين الأخضر. ومنطقة اللوجستية بميناء البري السلوم والتي زراها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الزيارة الأخيرة، بافتتاح ميناه السلوم البري وبجانب منه إنشاء المنطقة اللوجستية واهتمام القياده السياسية بالمشروعات القومية التي ستغير مصر في إيجاد فرص عمل وخلق فرص جديدة للشباب ومواكبة العالم في التقدم التكنولوجي وأيضًا التعليم البحرى.

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان في اجتماعها برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي الحكومة بالموافقة علي إنشاء مدرسه تكنولوجيا ومعلومات تطبيقية بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح.