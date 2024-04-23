طبيب الأهلي يعلن تعافى رباعى الفريق قبل مواجهة مازيمبى

كشف رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الدكتور أحمد جاب الله، عن جاهزية رباعي الفريق، محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور، لخوض مباراة العودة أمام مازيمبي الكونغولي.

وأوضح طبيب الأهلى، في تصريحات صحفية، مساء اليوم «الثلاثاء»، أن رباعى الفريق، شاركوا في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش بعد تعافيهم من الإصابة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، أن الحارس محمد الشناوي انتظم في تدريبات الحراس، فيما شارك الشحات في المران بواقي الوجه، بالإضافة إلى تواجد ديانج وإمام، وشارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأشار جاب الله، إلى تعافي الرباعي الشناوي والشحات وديانج وإمام وجاهزيتهم من الناحية الطبية، بعد انتهائهم من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهم.

واستأنف فريق الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.