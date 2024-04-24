تطورات إصابة مروان عطية وياسر إبراهيم قبل مباراة مازيمبى الكونغولى

كشف رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الدكتور أحمد جاب الله، عن تطورات إصابة لاعبا الفريق مروان عطية وياسر إبراهيم، وذلك قبل خوض مباراة مازيمبي الكونغولي.

وكان مروان قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة الذهاب أمام مازيمبى التى ‏أقيمت في الكونغو، فيما تعرض ياسر إبراهيم لتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، في تصريحات إعلامية أمس «الثلاثاء»، أن مروان وياسر خاضا تدريبات قوية اليوم ‏على ملعب التتش، قبل انطلاق المران الجماعى للفريق استعدادًا لمباراة مازيمبى الكونغولى، مُشيرًا‏ أن ثنائى الأهلى أدى تدريبات تأهيلية، ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما ‏للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، خلال الفترة المقبلة‏

كما استأنف فريق الأهلى تحت قيادة المدير الفني، السويسري مارسيل كولر، تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي المقرر لها مساء يوم «الجمعة» المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز ‏الفني على تنفيذ الجوانب الخططية، واجتمع كولر بجهازه المعاون، لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام بطل ‏الكونغو.‏