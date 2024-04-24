منافسة بين الأهلي والزمالك على ضم ظهير أيسر طلائع الجيش

يرغب النادي الأهلى، فى التعاقد مع يسرى وحيد، ظهير أيسر طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته مصادر إعلامية، فإن إدارة النادي الأهلى، تدرس التعاقد مع يسرى وحيد، في الصيف المقبل، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للأحمر، خلال الموسم القادم.

وأشارت المصادر الإعلامية، إلى أن إدارة النادي الأهلي، تسعى لضم ظهير أيسر قوى فى الصيف المقبل، تحسبا لرحيل التونسى علي معلول في نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت المصادر، أن النادى الأهلى سوف ينافس الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، على ضم ظهير أيسر طلائع الجيش يسرى وحيد، عقب تألقه مع فريقه هذا الموسم.

ويستعد النادي الأهلى، لمواجهة مازيمبي الكونغولى، الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب القاهرة الدولى، وكان النادى الأهلى، قد تعادل سلبيا مع مازيمبي الكونغولى، «السبت» الماضى في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.