كولر يجتمع مع طبيب الأهلى.. و15 دقيقة لوسائل الإعلام فى مران الأحمر اليوم

يعقد المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، جلسة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد جاب الله، للاطمئنان على موقف لاعبى خط الوسط الذى يُعانى من نقص عددى حاد، مع غياب الثنائي أليو ديانج وإمام عاشور، إلى جانب شكوى أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق من الإصابة، في مباراة مازيمبى الماضية بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لاهب الوسط أحمد نبيل كوكا، اشتكى من الإصابة بكدمة فى الركبة فى مباراة مازيمبى، فيما تعرض أكرم توفيق للإصابة بكدمة في الرأس، وتم استبدال الثنائى خلال المباراة.

وقال طبيب الفريق أحمد جاب الله، إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، وإن أكرم توفيق تعرض لكدمة فى الوجه وجرح بسيط فى الحاجب خلال المباراة.

وعلى جانب آخر، سمح الجهاز الفنى للأهلى بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من مران الفريق اليوم «الأربعاء»، المقرر له الخامسة مساءًا على ملعب ‏التتش، حيث سيكون المران مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، ويسبق ذلك فى الرابعة والنصف إجراء لقاءات مع لاعبى الأهلى، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام بـ«الكاف».