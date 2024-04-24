اليوم.. 117 عامًا على تأسيس النادى الأهلى الأكثر تحقيقا للبطولات بعد ريال مدريد

يحتفل النادى الأهلى اليوم «الأربعاء» 24 أبريل الحالي، بمرور 117 سنة على تأسيسه في 1907، وهو نادى القرن وصائد الألقاب البطل المُتَوج التاريخى على عرش أفريقيا بلا منازع، وأحد أعرق الأندية على مستوى قارة أفريقيا والعالم، بالنظر للتاريخ الكبير الذي حققه على كافة المستويات والأصعدة.

سبق وأن لعب العديد من أساطير كرة القدم الأفريقية في صفوف الأهلي، على رأسهم الراحل صالح سليم، ورئيس النادي الحالى محمود الخطيب، وغيرهما من الأسماء اللامعة.

وبالنظر لتاريخه، نجد أن النادى الأهلى هو النادى الأكثر تحقيقا للبطولات المحلية والأفريقية عبر التاريخ، برصيد 150 لقبا بالتمام والكمال، فالأهلي، حصد الدوري المصري 43 مرة ودوري أبطال أفريقيا في 11 مناسبة.

كما اقتنص الأهلي لقب كأس مصر في 39 مرة بجانب السوبر المحلي (14)، بالإضافة إلى 7 ألقاب من بطولة كأس السلطان حسين، و16 لقبا من دوري القاهرة.

أيضًا، حصد الأهلى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات وكأس الجمهورية العربية المتحدة وكأس الاتحاد المصري والكونفدرالية الأفريقية وكأس الأفرو آسيوي بواقع مرة واحدة لكل منهم.

كما فاز الأحمر بكأس السوبر الأفريقي 8 مرات بجانب 4 ألقاب عربية متمثلة في البطولة العربية وكأس العرب مرة، بخلاف كأس الكؤوس العربية مرة لكل منهم والسوبر العربي مرتين، وهو ثاني أكثر الأندية تحقيقا للبطولات القارية في التاريخ بواقع 25 لقبا خلف ريال مدريد الإسباني (29).

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فى ديسمبر عام 2000 أن «الأهلي هو نادى القرن العشرين في أفريقيا»، وحصل المارد الأحمر في مايو 2001 على جائزة نادي القرن الأفريقي خلال حفل ضخم أقيم في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وهو حدث تاريخي لا ينساه عشاق القلعة الحمراء.

وجاء تفوق الأهلي على حساب كل من الزمالك المصري وأشانتي كوتوكو الغاني وكانون ياوندي الكاميروني، وغيرها من أعرق الأندية الأفريقية.