“حكاية دار” حملة توعوية يطلقها طلاب إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أطلق طلاب كلية الاعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حملة بعنوان “حكاية دار ” بهدف زيادة الوعي بسياحة المتاحف الصغيرة والبيوت الأثرية في مصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود راللا منصور رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

وأشار الطلاب في حملتهم، إلي أن مصر تعد من أغنى الدول في العالم بالتاريخ والحضارة، حيث تُزخر بالعديد من المتاحف والبيوت الأثرية التي تُجسد عصورًا مختلفة من تاريخها العريق. ومع ذلك، لا تحظى هذه المتاحف والبيوت الأثرية الصغيرة بنفس الاهتمام الذي تحظى به المتاحف الكبرى والمواقع الأثرية الشهيرة.

‎وتسعى حملة حكاية دار تسعي إلي تقييم الوعي الحالي بسياحة المتاحف الصغيرة والبيوت الأثرية في مصر، وتحديد العوامل التي تُعيق جذب السياح إلى هذه المواقع، وتطوير حملة ترويجية فعالة لزيادة الوعي بسياحة المتاحف الصغيرة والبيوت الأثرية في مصر.

وبدأ الطلاب في نشر حملة حكاية دار علي العديد من المنصات وإنشاء صفحة بإسم الحملة علي مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم البدء في تنظيم فعاليات مجتمعية لتثقيف الجمهور بطرق غير تقليدية لتوضيح أهمية المتاحف الصغيرة و البيوت الأثرية في مصر لجذب السياح .