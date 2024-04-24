للتهنئة بعيد القيامة.. قداسة البابا يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، نيافة المطران الدكتور سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، والوفد المرافق له، حيث قدموا التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتحدث رئيس الأساقفة الدكتور سامي مهنئاً بالعيد: بركة كبيرة أننا نتقابل اليوم مع قداستك، مستكملاً: أهنئ قداستكم للحصول على درجة الدكتوراة الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نظير إسهاماتكم في خدمة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح.

وأعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادتهِ بالزيارة قائلاً: ربنا يديم المحبة ويديم السلام في أرض مصر، من ثم قدم قداسة البابا الهدايا التذكارية لرئيس الأساقفة والوفد المرافق له.

ضم وفد الكنيسة الأسقفية القس الكنن (رتبة كنسية) مدحت صبري، القس يشوع بخيت العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين والأمين العام لمجلس كنائس مصر، القس ألين أدوين راعي الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين، القس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة الأسقفية بالجيزة، القس فايز نادي راعي كنيسة عين شمس والسلام الأسقفية.