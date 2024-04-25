“المهندسين” تضع شروط وضوابط قبول قيد خريجى الجامعات الاجنبية فى مصر

اعلنت نقابة المهندسين برئاسة طارق النبراوى، نقيب المهندسين، انه في إطار السعى الحثيث، والحرص البالغ على الارتقاء بمهنة الهندسة، وإيماءً إلى ما تم من دراسة مطولة مهنية ونقابية وقانونية، وبعد التحاور مع كافة الأطراف المتخصصة، صدر القرار رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤، الخاص بتنظيم قيد خريجي الجامعات الأجنبية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر بنقابة المهندسين؛ حيث يستر الحصول على تدريب فى مدة لاتقل عن ثلاث شهور متفرقة أو مجمعة من إحدى المؤسسات الهندسية الحكومية أو الشركات التى تساهم فيها أو المفيدة بالاتحاد المصرى للنباء والتشيد، على أن يتقدم الخريج بشهادة معتمدة تفيد حصوله على التدريب ، مع استيفاء باقى شروط القيد، وأكدت أنه فى حالة التقدم للسيد قبل الحصول على التدريب يتم التوقيع على تعهد كتابى بالحصول عليه فى مده عام من القيد والا يحق للنقابة وقف قيدهم.