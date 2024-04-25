استاد القاهرة يشهد مباراة الأهلى ومازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

عشاق التيشيرت الأحمر والنادى الأهلى فى كل مكان، تتجه أنظارهم وعيونهم وعقولهم غدًا إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة الإياب التى تجمع الأهلى أمام فريق مازيمبى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل السلبى فى مباراة الذهاب التى أقيمت مساء «السبت» الماضى بالكونغو.

وتشهد قائمة الأهلى، عودة أكثر من 6 لاعبين مصابين، وعلى رأسهم إمام عاشور ومحمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج ومروان عطية وشاركوا في المران الجماعى وسيتم تحديد مشاركتهم من عدمه بناء على رؤية مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى.

وتنطلق مباراة الأهلى فى العاشرة مساء غد «الجمعة» بالتوقيت الصيفى للقاهرة، مع فريق مازيمبى مجدداً على استاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث تلقى النادى الأهلى موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع فى مباراة مازيمبى لدعم المارد الأحمر فى اللقاء المصيرى، وتشهد المباراة إقبال كبير على التذاكر.