وزير الرياضة يشكر وزارة الطيران على تيسير إجراءات سفر بعثة الزمالك إلى غانا

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، الشكر والتقدير إلى وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى، لتسهيل كافة إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك إلي غانا، لمواجهة فريق دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

واطمئن الوزير الدكتور أشرف صبحى، على الإجراءات الخاصة بسفر بعثة نادى الزمالك وجميع المتطلبات المتعلقة بتواجد البعثة بغانا، وأعرب عن خالص تمنياته لنادى الزمالك بالعودة بتذكرة الصعود إلى النهائى الإفريقى من غانا، وكذلك حسم النادى الأهلى صعوده وتحقيق الفوز خلال مباراته مع فريق مازيمبى المقرر لها غدا باستاد القاهرة الدولى.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الأندية المصرية قادرة على الفوز وتحقيق لقب البطولتين الابطال والكونفيدرالية لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيرًا أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

وشدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على دعم الدولة المصرية لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية في مهامها التي تلعب من خلالها بإسم الدولة المصرية.