الزمالك يرصد مكافأة خاصة للفريق الأبيض حال الوصول لنهائى الكونفيدرالية

أوضح أمين صندوق نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غانا حسام المندوه، لخوض مباراة دريمز الغانى، أنه تم رصد مكافأة خاصة للاعبين، وذلك فى حال التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأشار المندوه إلى أن تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي، حل لجميع الأزمات الحالية في نادي الزمالك المادية والمعنوية للجمهور، وأن جميع لاعبى الزمالك جاهزون لمواجهة دريمز الغانى، منهم أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعمر جابر ومرافقين للبعثة المتوجه إلى غانا.

وقال رئيس بعثة الزمالك في تصريحات إعلامية، من المؤكد سوف يتم تخصيص مكأفاة خاصة للاعبين لتحفيزهم للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغانى، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم «الأحد» المقبل باستاد «بابا يارا» الرياضى فى غانا.