الترجى التونسى يطلب من صنداونز زيادة عدد التذاكر المخصصة لمشجعيه

طالب فريق الترجى التونسى إدارة نادى صنداونز الجنوب أفريقى، بزيادة في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره التي ستحضر مساء غد «الجمعة» مباراة العودة بين الفريقين في الدور قبل النهائى لدوري أبطال أفريقيا فى بريتوريا.

وكانت إدارة نادى صنداونز، قد خصصت 200 تذكرة لأنصار الترجى ولكن توافد أعداد أكبر من المشجعين خلال اليومين الماضيين على مدينة بريتوريا، هو ما دفع النادى التونسى إلى المطالبة بزيادة أعداد التذاكر.

ونقلت مصادر إعلامية خاصة عن مسؤولى الترجى، إنهم تقدموا بطلب في ذلك إلى مسؤولى صن داونز، مُضيفة أن طائرة أخرى ستنقل مشجعى الترجى تابعة للخطوط القطرية، تصل في وقت لاحق اليوم «الخميس» إلى جوهانسبورج.

وكان فريق نادى الترجى التونسى، والذى يبحث عن اللقب الخامس في المسابقة، قد حسم مباراة الذهاب في تونس بهدف نظيف.