على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي …القومي للمرأة ينظم معرض المصرية ..

على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في دورته الثامنة، نظم المجلس القومي للمرأة معرض “المصرية”، واستمر خلال الفترة من 20 حتى 25 أبريل ٢٠٢٤.

حظى المعرض اقبالا كبيرا من ضيوف المهرجان ، وأشادوا بجودة المنتجات وتنوعها وحرفية صنعها ، حيث تضمن المعرض ١٢٠٠ قطعة من المنتجات من صنع أيادي سيدات من مختلف محافظات الجمهورية ، تنوعت بين وحدات اضاءة من العرجون، وحقائب خوص من الجريد، وسلال من شجر الدوم ومخلفات الموز، وبخور و مخمرية اسواني، ومستحضرات تجميل طبيعية من نواة البلح، وشنط كروشية، وحقائب من الجلد و العرجون، وأواني فخار من الطين الأسواني، والخوص، ومربي من الكركدية والبلح و البهارات بالإضافة الي المكرونة المجففة ، وملابس للأطفال برسوم من الفلكلور الأسواني .و من الجدير بالذكر أن منتجات المعرض هى نتاج التدريبات التى نظمها المجلس للسيدات ضمن “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، ومشروع “معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية” ،الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.