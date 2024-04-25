رئيس فلسطين يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء وعودتها للسيادة المصرية .

وجاء في البرقية : نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومة وشعب مصر الشقيق، بأطيب تهانينا الأخوية، بحلول الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء المجيد، التي تعبر عن أحد البطولات الكبيرة التي سطرها الجيش المصري الباسل وشعبه الأبي، لاسترداد جزء هام من أرض مصر، تعزيزاً للسيادة والكرامة ولوحدة الأرض المصرية . نجدد في هذه المناسبة الهامة، الإعراب عن اعتزازنا الكبير بعلاقات بلدينا التي يتعاظم رسوخها، وعن تثميننا العالي لوقوف مصر وقيادتها الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني، ونقدر جهودها الكبيرة وسعيها المتواصل للتوصل لحل سياسي يجسد دولة فلسطين المستقلة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس، ولتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول المساعدات الإغاثية، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الخارج.