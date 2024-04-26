رقم مميز يبشر الأهلى فى موقعة الحسم ضد مازيمبى الكونغولى

يستقبل فريق الأهلى، نظيره فريق مازيمبى الكونغولى الليلة فى لقاء قوي وحاسم، حيث يسعى المارد الأحمر لخطف بطاقة التأهل إلى دور نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى فريق الأهلى بمنافسه مازيمبى الكونغولى على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى إطار إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء عند تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلى قد عاد بتعادل سلبى أمام مازيمبى بالكونغو في لقاء ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، يوم “السبت” الماضى.

ويسعى فريق الأهلى، بقيادة مدربه السويسرى مارسيل كولر، لتجاوز نظيره مازيمبى وحجز مقعده فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، لمواجهة الطرف الفائز من نصف النهائى الآخر بين صن داونز والترجى التونسى.

الأهلى لعب مباراتين أمام مازيمبى الكونغولى من قبل، في مصر، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة الأولى كانت فى نسخة 2002، وانتهت بفوز الأهلى على مازيمبى بهدف نظيف سجله أحمد بلال، وذلك على استاد القاهرة الدولى.

وحلّ مازيمبي، ضيفاً مرة ثانية على الأهلى فى نسخة 2012، فى دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا وانتهت المباراة بتفوق المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، حيث سجل عماد متعب ومحمد ناجى جدو هدفى الفوز.