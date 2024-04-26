إمام عاشور يعد إدارة الأهلى بأمر هام بشأن رحيله

كشفت تقارير إعلامية اليوم “الجمعة”، عن موقف لاعب وسط النادى الأهلى إمام عاشور، من الرحيل عن صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

وذكرت تلك التقارير، أن إمام عاشور يمتلك عدة عروض خليجية مؤخرا من أجل الرحيل عن النادى الأهلى، فى الفترة القادمة.

وأشارت التقارير، إلى أن إمام عاشور أبلغ إدارة النادى الأهلى، برغبته فى الاستمرار بين صفوف الفريق بعدما أكدت له الإدارة برفض كل العروض التي ستصل له خلال الفترة المقبلة.

وكان النادى الأهلى، قد تعاقد مع إمام عاشور من ميتلاند الدنماركى، مقابل 3 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة 6 سنوات.

ويذكر أن، إمام عاشور عاد لقائمة النادى الأهلى، من أجل مواجهة مازيمبى الكونغولى اليوم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تعافيه من الإصابة بخلع في الكتف.