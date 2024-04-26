أنباء عن قيادة وسام أبو على هجوم الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى الليلة 

من المتوقع أن يبدأ المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، مواجهة الليلة الحاسمة، أمام فريق مازيمبى الكونغولى، تشكيلة فريقه في مباراة اليوم، ضمن إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بملعب القاهرة الدولى.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، بالفلسطينى وسام أبو علي في هجوم الفريق ضد مازيمبى الكونغولى اليوم على حساب الثنائى محمود كهربا والفرنسى أنتونى موديست.

ومن المتوقع أن يأتى تشكيل فريق النادى الأهلى في مواجهة مازيمبى الكونغولى مالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – خط الدفاع: محمد هاني، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، على معلول – خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد أفشة، أما الهجوم: بيرسى تاو، وسام أبو على ورضا سليم.