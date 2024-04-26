جوزيه جوميز يعدل على تشكيلة الزمالك فى الإياب ضد دريمز

اعلن مدرب نادى الزمالك جوزيه جوميز، عن إجراء عدة تغييرات في تشكيلة فريقه بمواجهة دريمز الغانى، يوم “الأحد” المقبل، ضمن إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، عما حدث بلقاء الذهاب.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المدير الفنى لفريق الزمالك جوزيه جوميز، يعتزم الدفع بعمر جابر في مواجهة دريمز الغانى، عقب تعافيه من الإصابة، فيما سيعود أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى.

وأشارت التقارير، إلى أن الثنائى أحمد مصطفى زيزو والتونسى سيف الدين الجزيرى سوف يقودان هجوم نادى الزمالك أمام دريمز الغانى، بعد تعافى الأول من الإصابة على مستوى الكاحل، والتى تسببت في غيابه عن مباراة الذهاب.

وأوضحت التقارير، أن السنغالى إبراهيما نداى سيلعب في الجناح الأيسر على حساب مصطفى شلبى فى تشكيلة نادى الزمالك أمام دريمز الغانى، بعد ظهور الثانى بمستوى متواضع بلقاء الذهاب.

وكان نادى الزمالك، قد تعادل سلبيا مع دريمز الغانى، يوم “الأحد” الماضى فى مباراة الذهاب على ملعب القاهرة الدولى.