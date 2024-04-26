وصلت لـ3 ساعات.. طلبات برلمانية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر في فصل الصيف

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلبي إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الكهرباء بشأن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وأضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة الأول؛ أن المواطنون تضررن من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي أصبح شىء أساسي له يوميًا وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان، موضحًا أن شهر الصيف بدأ وهو مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وخاصة محافظات الصعيد.

وأشار طلب الإحاطة المقدم إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يوميًا أكثر من ساعتين، حيث يتم التحميل على القرى أكثر من المدن، موضحًا أن انقطاع التيار الكهربائي قد يمتد إلى ثلاث ساعات يوميًا ولم يجد المواطنين ملجأ إلا شراء مولدات الكهرباء والتي تعمل بالسولار لتوليد الكهرباء، خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.

وأفاد النائب أن بعض المواطنين يقوموا بشراء البطاريات وشحنها لاستخدامها وقت انقطاع خدمة التيار الكهربائي حتى تتمكن من ممارسة أعمالهم اليومية بجانب قيام الطلاب بمذاكرة ومراجعة دروسهم وخاصة أن الامتحانات قد اقترب موعدها.

وتساءل: كيف تكون حياة المواطنين في عام ٢٠٢٤، وكيف ترى وزارة الكهرباء أن حل مشكلة الطاقة الكهربائية في تخفيف الأحمال بعطهذه الطريقة وما المستهدف من هذا التخفيف؟ وتساءل أيضًا حول خطة الوزارة لحل أزمة انقطاع الكهرباء وهل يوجد موعد محدد لانتهاء الأزمة التي أصبحت مستمرة؟، طالبا بتحويل طلب الاحاطة إلي اللجنة المختصة أو الجلسة العامة.

كما تقدم النائب بطلب إحاطة آخر في هذا الشأن حول عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية اثناء امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية، طالبًا بتحويل الطلب للجنة المختصة بوجود مسئول الوزارتين.