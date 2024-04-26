فريق كامل يغيب عن مواجهة الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى

تشهد قائمة النادى الأهلى لمباراة مازيمبى الليلة فى دورى أبطال أفريقيا غيابات كثيرة، حيث يفقد المارد الأحمر جهود عدد كبير من لاعبيه أمام بطل الكونغو.

ويلتقى الأهلى مع مازيمبى الكونغولى فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحضر اللقاء 50 ألف مُشجع أهلاوى، علماً بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بالتعادل السلبى.

ويغيب عن صفوف الأهلى الليلة كلاً من محمد الشناوى، حمزة علاء، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، مروان عطية، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد الضاوى، “كريستو”، بجانب عمر كمال ومحمود الزنفلى لعدم القيد الأفريقى.

وكان المدير الفنى للأهلى، مارسيل كولر قد ضم 20 لاعباً لقائمة الفريق فى مباراة الليلة وهم: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد عبد المنعم رامى ربيعة، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني، أكرم توفيق -أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – عمرو السولية – كريم وليد – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – رضا سليم – بيرسي تاو – وسام أبو علي – محمود عبد المنعم كهربا وأنتوني موديست.

وشهدت صفوف فريق النادى الأهلى، عودة كلاً من حسين الشحات وإمام عاشور بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة الأخيرة.