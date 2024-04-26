المدرسة الإنجيلية بالمنصورة تحتفل بختام الأنشطة وتكريم الجهود التعليمية

في حفل بهيج ومليء بالإلهام، اختتمت مدرسة السلام بالمنصورة التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، سلسلة أنشطتها التعليمية للعام الدراسي الحالي. بحضور عدد كبير من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بالإضافة قيادات التعليم والمجتمع، وعلى رأسهم الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس داود إبراهيم، أمين منطقة وجه بحري لمدارس السنودس، والمستشار محمد حبيب السيد، نائب أول رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الآباء والأمناء، واللواء محمد لطفي الشال، نائب رئيس مجلس الآباء والأمناء، والنائب أحمد سلام الشرقاوي، والنائب اللواء محمد عقل، والقس هاني سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة، والقس نجاح كُريّم، راعي الكنيسة الإنجيلية ببا، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام، وفيبي عبدالله مدير مدرسة السلام بالمنصورة.

ومن قيادات التعليم: عادل فؤاد، مدير إدارة شرق التعليمية، ود. أميمة عبد الحكيم، مديرة العلاقات العامة بمدير التربية والتعليم، ومنى مجاهد، مدير التعليم الخاص بالإدارة، وجيهان صلاح، رئيس قسم التعليم الخاص بالإدارة، وحاتم حسين، مدير التعليم الثانوي بالإدارة، ود. سالي عبد القادر، رئيس قسم التعليم الثانوي بالإدارة، وشريف أحمد، مدير التطوير التكنولوجي بالإدارة، وهشام محمد مدير الشئون القانونية بالإدارة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمات الترحيب بالحضور – تحدث خلالها – الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي.مُقدمًا التهنئة للدكتور القس ماجد كرم، لتعيينه أمينًا لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، متمنيًا له قيادة حكيمة ومسيرة ناجحة مليئة بالعطاء، والنمو، والتطوير للمؤسسات التعليمية بالسنودس.

وفي سياق كلمته، وجّه أربع رسائل ملهمة لأولياء الأمور، وإدارة المدرسة، الطلاب، ومؤسسات المجتمع، حيث أكد على أهمية التعاون والعمل المشترك في تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة. وأبرز أن الحب والاجتهاد هما الطريقة لتحقيق النجاح والتميز، إذ تعزز المحبة التواصل الفعّال وتبني جسور الثقة، فيما يُجسد الاجتهاد الجهد والتفاني في العمل، معبرًا عن إعجابه بالابداع والابتكار في الوسائل التعليمية منها البيانو ٣٦٠ درجة، الذي يعكس اهتمام المدرسة بتطوير أدواتها لخدمة العملية التعليمية.

وأشاد عادل فؤاد، مدير إدارة شرق التعليمية، بدور المدرسة الرائد في مدينة المنصورة بتقديم تعليم عالي الجودة، بجانب الانشطة الفنية والثقافية المتنوعة التي تعمل على تنمية مهارات الفرد، وتساهم في تشكيل شخصيته وتهيئته لمواجهة تحديات الحياة بثقة وإيجابية. مؤكدًا على دور المدرسة في بناء مهارات التفكير النقدي والتعبير عن الذات وتعزيز الروح الإيجابية والتعاونية بين الطلاب. كما تعمل على تعزيز الانتماء إلى المدرسة وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية والمجتمعية.

وتحدثت فيبي عبدالله، مديرة مدارس السلام بالمنصورة، حول دور المدرسة في تقديم خدمة تعليمية متميزة وفعالة لطلابها، وتشجيع الطلاب على التعلم والتفوق من خلال بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير النقدي. وسعت المدرسة على توفير برامج تعليمية متنوعة ومحفزة، تنمي مواهب ومهارات الطلاب في مختلف المجالات. وختمت كلمتها بالتأكيد على التزام المدرسة بتقديم خدمة تعليمية متميزة تلبي احتياجات وطموحات الطلاب وتساهم في بناء مستقبل مشرق لهم وللمجتمع.