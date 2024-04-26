إمام عاشور وكهربا وأفشة والشحات على دكة بدلاء الأهلى أمام مازيمبى

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلى فى مباراة مازيمبى الكونغولى الليلة، في إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كلاً من: مصطفى مخلوف ومحمود متولي ومحمود كهربا ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي ‏أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وأنتوني موديست.‏

ويضم التشكيل الأساسي كلاً من: مصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأكرم توفيق وعمرو السولية، وأحمد نبيل كوكا وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ووسام أبو على.

ويدير مباراة الأهلى ومازيمبى الليلة الحكم الكينى بيتركاماكو ويعاونه جيلبرت شيرويت مساعد أول وستيفن أونيانجو مساعد ثانى والجامبى لامين جاميه حكم رابع، وعلى تقنية الفار تتواجد الحكمة من موريشيوس ماريا ريفيت ويعاونها الجزائرى لحلو بن براهم.