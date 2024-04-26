استئناف مباراة صن داونز والترجى بعد التوقف لسوء الأحوال الجوية

عاد لاعبو صن داونز والترجى لأرضية الملعب من جديد لاستئناف المباراة التي توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان نادى صن داونز الجنوب أفريقي، قد أصدر بيانا رسميا أكد من خلاله سبب توقف مباراته مع الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا.

أوقف حكم اللقاء المباراة في الدقيقة 20 بسبب العاصفة الشديدة والأمطار الغزيرة، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا.

وجاء بيان صن داونز كالتالي:

“الظروف الجوية تتسبب في إيقاف اللعب.. أوقف الحكم اللعب وأعطى الإشارة لكلا الفريقين للتوجه إلى غرفة الملابس، مع تزايد البرق في الملعب”.

قبل أن يؤكد النادى الجنوب أفريقى من جديد عودة اللاعبين لاستكمال المباراة.

يملك الترجى التونسى الأفضلية بفوزه في لقاء الذهاب أمام صن داونز بهدف دون مقابل على ملعبه رادس، ويتطلع فريق الدم والذهب لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال الأفريقي.