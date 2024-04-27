“سويلم”: إتخاذ اللازم لإحتواء التعديات على جسور النهر في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، وإزالة التعديات على جسور النهر .

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه ، وما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وكافة الجهات المعنية .

قد وجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بقيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة إستباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الإستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة) .

كما وجه سويلم بتكليف معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية فيما يخص الاستغلال الامثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل للإستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام .